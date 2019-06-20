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الجبير: فاض الكيل من قطر وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير قطر بتغيير سلوكها ووقف دعمها للإرهاب إذا أرادت أن تعمل مع الدول العربية.
وقال الجبير : فاض الكيل من قطر وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معاً.
وتابع: العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام.
واستطرد الجبير : نطلب من قطر وقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وحول الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط قال الجبير: لم نطَّلع على الخطة الأمريكية للسلام وننتظر أن تعلنها إدارة الرئيس ترامب.
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