2019-06-20

الجبير: هناك أدلة كافية على وقوف إيران وراء الهجمات على ناقلات النفط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة لا تريد حرباً مع إيران لكنها والمجتمع الدولي مصممون على مواجهة سلوكها العدائي.

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وقال الجبير : نتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية ونبحث في خيارات متعددة، داعياً إيران إلى تغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب.

وتابع الجبير: هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط.