- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الجبير: هناك أدلة كافية على وقوف إيران وراء الهجمات على ناقلات النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجبير: هناك أدلة كافية على وقوف إيران وراء الهجمات على ناقلات النفط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة لا تريد حرباً مع إيران لكنها والمجتمع الدولي مصممون على مواجهة سلوكها العدائي.
وقال الجبير : نتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية ونبحث في خيارات متعددة، داعياً إيران إلى تغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب.
وتابع الجبير: هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: هناك أدلة كافية على وقوف إيران وراء الهجمات على ناقلات النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.