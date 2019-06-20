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2019-06-20 البريد السعودي يحذر من حساب مزيف ينتحل الشعار ويقدم جوائز وهمية متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت مؤسسة البريد السعودي من حساب مزيف ينتحل هويتها ويطلب بيانات المواطنين ويُغريهم بجوائز وهمية. Advertisements وقال البريد السعودي رداً على استفسار أحد الأشخاص: الحساب المشار إليه مزيف لا يمثل مؤسسة البريد السعودي وينتحل شعارها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله مع مقدمي الخدمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية. وتابع البريد السعودي: لذا نحذر عملاءنا الكرام من التعامل معه بأي طريقة كانت والمؤسسة تخلي المسؤولية بذلك.









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