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2019-06-20 سقوط صاروخ حوثي ⁧‫أُطلق من حرم جامعة صنعاء‬⁩ متابعات الخليج 365 - الرياض أفاد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بسقوط صاروخ حوثي أُطلق من جامعة صنعاء. Advertisements وقال متحدث التحالف: إن الميليشيات أطلقت صاروخاً باليستياً من حرم ⁧‫جامعة صنعاء⁩ وسقط داخل الأراضي اليمنية ⁧‫. ولفت إلى أن الميليشيا الحوثية تنتهك كل القوانين الدولية والأعراف وتستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة.









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