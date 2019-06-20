جامعة الأمير سلطان تعفي المتفوقين في الثانوية من الرسوم

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - واس

تقدم جامعة الأمير سلطان منحاً دراسية للطلاب والطالبات السعوديين المتفوقين في الثانوية العامة، إسهاماُ منها في تأهيل كوادر وطنية لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030 وأهدافها .

وأكد مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني في تصريح له بمناسبة استعدادات الجامعة لقبول الطلبة في العام الدراسي 1441هـ ، أن الجامعة تسعى إلى استقطاب المتفوقين من أبناء الوطن، وتهيئ لهم بيئة علمية متميزة تشجعهم على مواصلة التفوق، وتغرس في حياتهم العلمية والعملية ثقافة التميز ، وأتاحت لهم منحاً تعليمية تصل إلى تغطية الرسوم الدراسية بنسبة 100% في تخصصات علمية نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، تماشياً مع تزايد الاعتماد على الحوسبة في القطاعات الحكومية والخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030 .

وأبان أن التخصصات يقوم على تدريسها كادر علمي متميز حاصل على درجات أكاديمية عالية من جامعات عالمية مرموقة، إضافة إلى استضافة أساتذة عالميين.

ولفت اليماني النظر إلى أن الجامعة منذ تأسيسها سارت على هذا النهج ، ما مكّنها من تخريج كفاءات علمية استطاعت أن تثبت تميزها في سوق العمل ، مشيراً إلى أن العديد من خريجي الجامعة يحصلون على عروض وظيفية خلال برنامجهم التطبيقي قبل أن يتخرجوا .