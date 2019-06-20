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2019-06-20 رابط التسجيل في كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الهيئة الملكية بينبع فتح باب التقديم للقبول بالكليات والمعاهد بالهيئة للفصل الدراسي الأول١٤٤١هـ، خلال الفترة من 20 – 24 / 10 / 1440هـ، وذلك من خلال الدخول للموقع الالكتروني لقطاع التعليم بينبع (هنا) .

وسيكون التقديم متاح للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة أو مايعادلها، للالتحاق ببرنامج السنة التأسيسية في كلية ينبع الصناعية، أو كلية ينبع الجامعية، أو معهد ينبع التقني، حسب الشروط الموضحة في صفحة القبول بالموقع الإلكتروني لقطاع التعليم بينبع، كما يمكن للطلاب والطالبات في الجامعات والكليات الأخرى تقديم طلب التحويل إلى كليات ومعاهد الهيئة عبر الموقع ذاته وخلال الفترة المشار إليها .









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