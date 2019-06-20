مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق منزل بمكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم، وأصيب اثنين آخرين، إثر حريق اندلع في مزل مكون من 3 طوابق بمكة المكرمة.

وسارعت فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، وأخرجت الحالات الخمس، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.