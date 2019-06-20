محمد بن مسعود - الدمام - قالت: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية. وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية. وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة "التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20 قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية. وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية. وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة Advertisements 20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 03:13 PM قالت: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة قالت: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية. وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية. وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة ، "التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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