، بسعة 1200 سرير.. الموافقة على إنشاء مدينة طبية  في "بنبان" الرياض ،

- 1/2
- 2/2
ترأس أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1440هـ.
واطلع الاجتماع على سيـر العمل في تطبيق قرار الهيئة الخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة # الرياض، وأكد على البدء في طرح المواقع ذات الأولوية وهي مداخل طرق: الدمام والقصيم وديراب، كفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووجّه باستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على مداخل المدينة.
وفي إطار دعم وتشجيع مشاريع الاستثمار في الخدمات الصحية بمدينة الرياض، وافقت الهيئة على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدن طبية، بسعة إجمالية تبلغ 1900 سرير، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.1 مليار ريال، شملت: إقامة مدينة طبية على طريق الملك عبدالعزيز في ضاحية بنبان بسعة 1200 سرير وإقامة مستشفى نوعي متخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب بـ # حي_حطين بسعة 300 سرير.
وأقر الاجتماع مخرجات المخطط العام للموقع المخصص لمعالجة النفايات والتخلص منها في منطقة الدغم على بعد 75 كلم شرق #الرياض، واعتباره مرجعًا للتصميم التفصيلي لتنفيذ المرفق وتوجيه الاستثمار المستقبلي فيه.
وجّه الاجتماع بقيام أمانة منطقة # الرياض بوضع النموذج التشغيلي والاستثماري لبناء وتطوير البنية التحتية ومرافق المعالجة والمدافن في منطقة الدغم، بمشاركة القطاع الخاص وبالتنسيق مع "المركز الوطني للنفايات"، ومع "الشركة السعودية لإعادة التدوي"ر التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
بسعة 1200 سرير.. الموافقة على إنشاء مدينة طبية في "بنبان" الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
ترأس أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1440هـ.
واطلع الاجتماع على سيـر العمل في تطبيق قرار الهيئة الخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة # الرياض، وأكد على البدء في طرح المواقع ذات الأولوية وهي مداخل طرق: الدمام والقصيم وديراب، كفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووجّه باستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على مداخل المدينة.
وفي إطار دعم وتشجيع مشاريع الاستثمار في الخدمات الصحية بمدينة الرياض، وافقت الهيئة على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدن طبية، بسعة إجمالية تبلغ 1900 سرير، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.1 مليار ريال، شملت: إقامة مدينة طبية على طريق الملك عبدالعزيز في ضاحية بنبان بسعة 1200 سرير وإقامة مستشفى نوعي متخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب بـ # حي_حطين بسعة 300 سرير.
وأقر الاجتماع مخرجات المخطط العام للموقع المخصص لمعالجة النفايات والتخلص منها في منطقة الدغم على بعد 75 كلم شرق #الرياض، واعتباره مرجعًا للتصميم التفصيلي لتنفيذ المرفق وتوجيه الاستثمار المستقبلي فيه.
وجّه الاجتماع بقيام أمانة منطقة # الرياض بوضع النموذج التشغيلي والاستثماري لبناء وتطوير البنية التحتية ومرافق المعالجة والمدافن في منطقة الدغم، بمشاركة القطاع الخاص وبالتنسيق مع "المركز الوطني للنفايات"، ومع "الشركة السعودية لإعادة التدوي"ر التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
03:06 PM
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة تطوير العاصمة برئاسة "فيصل بن بندر"
ترأس أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1440هـ.
واطلع الاجتماع على سيـر العمل في تطبيق قرار الهيئة الخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة # الرياض، وأكد على البدء في طرح المواقع ذات الأولوية وهي مداخل طرق: الدمام والقصيم وديراب، كفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووجّه باستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على مداخل المدينة.
وفي إطار دعم وتشجيع مشاريع الاستثمار في الخدمات الصحية بمدينة الرياض، وافقت الهيئة على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدن طبية، بسعة إجمالية تبلغ 1900 سرير، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.1 مليار ريال، شملت: إقامة مدينة طبية على طريق الملك عبدالعزيز في ضاحية بنبان بسعة 1200 سرير وإقامة مستشفى نوعي متخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب بـ # حي_حطين بسعة 300 سرير.
وأقر الاجتماع مخرجات المخطط العام للموقع المخصص لمعالجة النفايات والتخلص منها في منطقة الدغم على بعد 75 كلم شرق #الرياض، واعتباره مرجعًا للتصميم التفصيلي لتنفيذ المرفق وتوجيه الاستثمار المستقبلي فيه.
وجّه الاجتماع بقيام أمانة منطقة # الرياض بوضع النموذج التشغيلي والاستثماري لبناء وتطوير البنية التحتية ومرافق المعالجة والمدافن في منطقة الدغم، بمشاركة القطاع الخاص وبالتنسيق مع "المركز الوطني للنفايات"، ومع "الشركة السعودية لإعادة التدوي"ر التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
، بسعة 1200 سرير.. الموافقة على إنشاء مدينة طبية في "بنبان" الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بسعة 1200 سرير.. الموافقة على إنشاء مدينة طبية في "بنبان" الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.