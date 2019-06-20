، "الهلال": إدارة "ابن نافل" تقترب من التوقيع مع سالم الدوسري ،

محمد بن مسعود - الدمام - صورة غير واضحة حول بقاء "عموري" و"الحبسي"

اقتربت إدارة الرئيس الهلالي الجديد فهد بن نافل من الوصول إلى حل بينها ولاعب الفريق الكروي الأول (الدولي) سالم الدوسري، حيث بات "الدوسري" قريباً من توقيع عقد يمثل الفريق من خلاله حتى 2021.

وكانت الإدارة قد أعلنت، مساء أمس، عن الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتنيني "سيروتي" في قرار هو الأول في المفاضلة بين المحترفين الأجانب.

وفي شأن آخر، تتردد أنباء عن قرب الاستغناء عن خدمات الحارس العماني علي الحبسي، على أن تتعاقد الإدارة مع حارس محلي خلال فترة الصيف الحالية.

وما زالت الرؤية ضبابية حول بقاء اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" حول البقاء في صفوف الفريق أو العودة لـ"العين" الإماراتي.