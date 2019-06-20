، "الهلال": إدارة "ابن نافل" تقترب من التوقيع مع سالم الدوسري ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
اقتربت إدارة الرئيس الهلالي الجديد فهد بن نافل من الوصول إلى حل بينها ولاعب الفريق الكروي الأول (الدولي) سالم الدوسري، حيث بات "الدوسري" قريباً من توقيع عقد يمثل الفريق من خلاله حتى 2021.
وكانت الإدارة قد أعلنت، مساء أمس، عن الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتنيني "سيروتي" في قرار هو الأول في المفاضلة بين المحترفين الأجانب.
وفي شأن آخر، تتردد أنباء عن قرب الاستغناء عن خدمات الحارس العماني علي الحبسي، على أن تتعاقد الإدارة مع حارس محلي خلال فترة الصيف الحالية.
وما زالت الرؤية ضبابية حول بقاء اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" حول البقاء في صفوف الفريق أو العودة لـ"العين" الإماراتي.
"الهلال": إدارة "ابن نافل" تقترب من التوقيع مع سالم الدوسريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
اقتربت إدارة الرئيس الهلالي الجديد فهد بن نافل من الوصول إلى حل بينها ولاعب الفريق الكروي الأول (الدولي) سالم الدوسري، حيث بات "الدوسري" قريباً من توقيع عقد يمثل الفريق من خلاله حتى 2021.
وكانت الإدارة قد أعلنت، مساء أمس، عن الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتنيني "سيروتي" في قرار هو الأول في المفاضلة بين المحترفين الأجانب.
وفي شأن آخر، تتردد أنباء عن قرب الاستغناء عن خدمات الحارس العماني علي الحبسي، على أن تتعاقد الإدارة مع حارس محلي خلال فترة الصيف الحالية.
وما زالت الرؤية ضبابية حول بقاء اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" حول البقاء في صفوف الفريق أو العودة لـ"العين" الإماراتي.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
02:36 PM
صورة غير واضحة حول بقاء "عموري" و"الحبسي"
اقتربت إدارة الرئيس الهلالي الجديد فهد بن نافل من الوصول إلى حل بينها ولاعب الفريق الكروي الأول (الدولي) سالم الدوسري، حيث بات "الدوسري" قريباً من توقيع عقد يمثل الفريق من خلاله حتى 2021.
وكانت الإدارة قد أعلنت، مساء أمس، عن الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتنيني "سيروتي" في قرار هو الأول في المفاضلة بين المحترفين الأجانب.
وفي شأن آخر، تتردد أنباء عن قرب الاستغناء عن خدمات الحارس العماني علي الحبسي، على أن تتعاقد الإدارة مع حارس محلي خلال فترة الصيف الحالية.
وما زالت الرؤية ضبابية حول بقاء اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" حول البقاء في صفوف الفريق أو العودة لـ"العين" الإماراتي.
، "الهلال": إدارة "ابن نافل" تقترب من التوقيع مع سالم الدوسري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "الهلال": إدارة "ابن نافل" تقترب من التوقيع مع سالم الدوسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.