بعد بحث مضنٍ شاركت فيه طائرات شراعية.. العثور على جـثة شاب مفقود بالدوادمي- فيديو

عثرت فرق بحث تطوعية على جـثة شاب أبلغ عن فقدانه منذ 6 أيام، بمركز داحس التابع لمحافظة الدوادمي.

وذكرت جمعية “غوث” أنها تلقت بلاغاً، يفيد بتغيب شاب بعد أن ركن سيارته بجوار إحدى المزارع بمركز داحس بمحافظة الدوادمي قبل 6 أيام، فشكلت الجمعية فور تلقيها البلاغ فرق بحث ضمت عدداً من المتطوعين، كما شاركت في البحث فرق تابعة لجمعية “عون” الطوعية في عمليات البحث.

شرعت الفرق الطوعية التابعة للجمعيتين في البحث عن المفقود في المنطقة التي يشتبه تواجده فيها، باستخدام الطائرات الشراعية والسيارات، بجانب الفرق الراجلة، وبعد جهود مضنية من البحث عثرت الفرق التابعة لجمعية “عون” على الشاب ميتاً.