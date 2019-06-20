هذا ما فعله #البطل_ذو_الرداء_الاصفر بمحطة وقود في #ينبع @tfmiiii

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نجح المواطن ثامر المرزوقي في منع وقوع كارثة محققة في محطة بنزين بمدينة ينبع ، حيث اصطدمت سيارة بإحدى مضخات الوقود، ما أدى لاشتعال النيران، ليتدخل المواطن بشجاعة وينجح في إخماد الحريق.
وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحظة اصطدام سيارة مسرعة بمضخة الوقود واشتعال النيران مباشرة بعد الاصطدام، ليهرب قائد السيارة من المكان، قبل أن يتدخل مواطن ويشرع في إطفاء النيران بطفاية حريق، وساعده عدد من عمال المحطة.
ولقي الفيديو تداولاً واسعاً على مواقع التواصل؛ حيث أشاد متداولوه بتصرف المواطن وشجاعته في إخماد الحريق، ورد فعله الهادئ في السيطرة على الأمر ومنع وقوع الكارثة.
و الشكر لم يكن على مواقع التواصل الإجتماعي فقط بل على ضوئه قام أيضاً مرجع عمله بتكريمه على مافعله.
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