الخبير الحصيني يوضح خصائص «موسم التويبع»

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس هو موعد دخول «موسم التويبع» في فصل الصيف ومدته 13 يومًا.
وأضاف الحصيني، أن «موسم التويبع» يظهر فيه نجم واحد وهو «الدبران» ومدته 13 يوماً، وفيه تجف الجدران ويحمد فيه أكل البقول ويستعمل فيه كل بارد رطب، كما يوجد به أطول نهار وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة وينعدم ظل الزوال، وتشتد فيه حرارة الجو، ومعها يتلون طلع النخيل.
وأوضح الباحث في الطقس، أنه في «موسم التويبع»، يدب في أثنائه «دبرانهـا» فلا هو مسبوق ولا هو لاحق، وفيه تزرع الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه كذلك طباخ اللون وهو تحول اللون من الأخضر إما إلى الأصفر أو الأحمر.
وتابع الحصيني أنه فيه أيضًا حر الانصراف، وتقول العرب «لا حر إلا بعد الانصراف» وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب.
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