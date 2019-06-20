بالأرقام والتفاصيل.. «حساب المواطن» يعلن «دفعة يونيو»

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة التاسعة عشرة (دفعة شهر يونيو الجاري).

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليو، مُشكلين 60% من إجمالي المستفيدين، بينما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد، ليشكلوا ما نسبته 40%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة، 45 مليار ريال.

وأوضح القحطاني، أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7%، فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأن المستقلات الإناث شكلن 53%، فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وبأن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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وأشار القحطاني إلى أن معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الثامنة عشرة قد بلغ 0.3 %، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.72 مليون.

وأضاف المتحدث الرسمي للبرنامج، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وأن تأثر استحقاق المستفيد يعود إلى أن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة.

وشدد القحطاني، على أهمية استيفاء شروط الأهلية في البرنامج حيث يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو الإصلاحيات.