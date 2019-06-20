«911» يعلن نقل ستينية تزن 280 كيلو إلى «طبية الملك عبدالله»

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، نقله مريضة بالسمنة تزن 280 كيلوجرامًا إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن المركز المعروف اختصارًا بـ«911»، اطلعت عليه «عاجل»: «(ورد) بلاغ بطلب المساعدة لنقل مواطنة تبلغ من العمر 60 عامًا، ومريضة بالسمنة تزن 280 (كيلوجرامًا)؛ وذلك من منزلها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة».
وأضاف البيان أن «الجهات المختصة بالمديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر باشرت البلاغ، وتم نقلها»، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.
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