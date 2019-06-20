«غرفة المدينة» توضح الهدف من «خدمة الاحتجاجات»

أوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، الهدف من خدمة الاحتجاجات التي أطلقتها لعملائها.

وقالت الغرفة، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إن خدمة الاحتجاجات تقوم على التوسُّط بين أطراف النزاع في النزاعات الخاصة بالأوراق التجارية «الكمبيالة، السند لأمر» بهدف الوصول إلى حلول ودية تُرضي جميع الأطراف.

ويستفيد من هذه الخدمة، الأفراد والشركات والمؤسسات، بحسب البيان الذي أشار إلى أن تقديمها متاحٌ في الإدارة القانونية بمقر الغرفة الرئيسي.

وضمن خدماتها المقدمة للمواطنين كذلك، دعت «غرفة المدينة» كافة المنتسبين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية؛ وذلك عبر الرابط: https://eservices.mcci.org.sa/#/Login ، مؤكِّدةً حرصها على عدم تكبيد المواطنين معاناة الحضور إلى مقارها.