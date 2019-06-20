بالفيديو.. بطولة الشاب المرزوقي تنقذ ينبع من انفجار محطة وقود

وثق مقطع فيديو، موقفًا بطوليًا لشاب سعودي، بعدما تمكَّن من إخماد حريق اندلع بمحطة وقود إثر اصطدام سيارة بالمضخات، ما أنقذ مدينة ينبع من كارثة مروِّعة.

وأظهرت مشاهد، يبدو أنّها التُقطت عبر كاميرا مراقبة مثبتة في محيط محطة الوقود، حريقًا اندلع في جانبٍ جزئي من المحطة قبل أن يبدأ في التمدُّد.

إلا أنّ شابًا ظهر بـ«رداء أصفر» يُدعى ثامر المرزوقي، تمكّن من التعامل مع النيران من «المسافة صفر» حتى نجح في إخمادها قبل تفاقم الوضع، لينقذ المدينة من حريق مدمر.

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وتقع محطة الوقود في شارع الملك عبدالعزيز بحي اليمامة، وقد وقع الحادث مساء يوم الاثنين الماضي.

وكشف المرزوقي (في تصريحات) كيف قادته «الصدفة» إلى المنطقة، حيث كان يقود سيارته في طريق الملك عبدالعزيز بين ينبع الصناعية وينبع البلد، لكنّها تعطّلت فطلب ونشًا لنقلها إلى أقرب محطة.

وأضاف أنّه فور رؤيته للحريق، صرخ في الحاضرين بضرورة إخراج السيارات على الفور من المحطة حتى لا تنفجر جرّاء الحريق، وهو ما ظهر بالفعل في اللقطات المتداولة، إذ همَّ أصحاب سيارات بإبعادها سريعًا عن المحطة.