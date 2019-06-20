تكثيف جهود البحث عن المفقود «الودعاني» بعد مغادرته الأفلاج

أعلنت جمعية إغاثية، اليوم الخميس، تكثيف جهود البحث عن مُرضي ظافر الودعاني، الذي فُقد بعد خروجه من محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، وذكر بيانٌ صادرٌ عن جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، أنه «ورد بلاغ عاجل عن المفقود مُرضي ظافر الودعاني، منذ يوم أمس بعد خروجه من محافظة الأفلاج يستقل سيارة ألنترا 2018».
وبينت الجمعية أنه «يجري التنسيق مع الجهات الأمنية ورفع الجاهزية والانطلاق بإذن الله»، فيما أعلنت الجمعية، في وقتٍ سابق، اليوم، العثور على جثة شاب فُقد قبل نحو ستة أيام، بإحدى مزارع بلدة داحس بمدينة الدوادمي في الرياض، بعد أن وجَّهت فرقها في المنطقة بالسيارات والطائرات الشراعية والراجلة، في عملية بحث اتّسمت بالصعوبة الشديدة بسبب الطبيعة الجبلية الوعرة.
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