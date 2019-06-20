«هدف» يصدر 3 أدلة إرشادية حول برنامج «صيفي»

أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ثلاثة أدلة إرشادية حول برنامج التدريب الصيفي «صيفي» للمنشآت والجهات التدريبية والطلاب والطالبات؛ بهدف شرح كيفية المشاركة في البرنامج.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّ آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون اليوم الأول من ذي القعدة (الموافق الرابع من يوليو المقبل)، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي «صيفي»، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/3/1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/3/1429هـ المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

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ويتركز دور الصندوق، بحسب البيان، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

ويقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويمكن للمنشآت الإطلاع على الدليل الإرشادي من خلال الرابط بالضغط هنا، لطرح الفرص التدريبية المتاحة لديها، كما يمكن للجهات التدريبية زيارة الرابط بالضغط هنا للاستفادة من برنامج «صيفي»، في حين يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على الدليل الإرشادي عبر الرابط بالضغط هنا، لمعرفة كيفية التسجيل والالتحاق في البرنامج خلال فترة الصيف.