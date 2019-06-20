وزير الإسكان: تحسين حاسبة الدعم لمستفيدي «سكني» بدايةً من يونيو الجاري

أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن اعتماد آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لأصحاب الدخل الشهري الأكثر من 14 ألف ريال؛ وذلك عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي تلبيةً لرغبات مستفيدي برنامج سكني ممن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال؛ إذ تم تعديل حاسبة الدعم لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية. وسيكون ذلك بدءًا من الشهر الجاري، وبأثر رجعي للمستفيدين السابقين.

حيث تم تحسين آلية دعم القروض العقارية الجديد من خلال تقديم الدعم تدريجيًّا بمعدل 5% عن كل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلًا من خفض الدعم مباشرةً من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية. ويهدف تحسين مصفوفة الدعم إلى إيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

ويمكن الاطلاع على آلية الدعم بعد تحسينها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني أو من خلال الرابط المباشر بالضغط هنا.

