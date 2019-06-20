السعودية اليوم / بلدية العزيزية تصادر عبوات مياه زمزم غير صالحة للاستهلاك



مكة المكرمة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

صادرت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري 57 عبوة زمزم معروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة بطريق مكة – الهدا، ومنعت البلدية الباعة الجائلين المخالفين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي لمياه زمزم والمتاجرة في هذا النشاط بأي شكل من الأشكال.

وأوضح مدير إدارة الخِدْمات ببلدية العزيزية الفرعية محمد المعطاني، بأنه تم مصادرة وإتلاف كميات من عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك، نظراً لتعرضها المباشر لأشعة الشمس، ولسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحية، كما تم القبض على عدد من الباعة الجائلين المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة، مؤكداً متابعة قسم الأسواق ببلدية العزيزية لجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للرفع من مستوى الخِدْمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية لتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

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13:41ت م

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