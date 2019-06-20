السعودية اليوم / نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الكيني لدى المملكة



الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس.

وفي مستهل الاستقبال رحب معالي نائب رئيس مجلس الشورى بسفير جمهورية كينيا منوهًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأطلع معاليه سفير جمهورية كينيا على آلية عمل المجلس ودوره التشريعي والرقابي والبرلماني، ودور لجان الصداقة البرلمانية والزيارات المتبادلة مع كافة برلمانات العالم لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه البلدان.

من جهته عبر سفير جمهورية كينيا لدى المملكة عن استنكاره وادانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وما أسفر عنه من إصابات بين المدنيين الأبرياء مؤكدًا أن ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية من استهداف المناطق الآهلة بالسكان أمر مرفوض.

وأكد السفير الكيني أن المملكة العربية

وتطلع سفير جمهورية كينيا إلى تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين لاسيما البرلمانية منها بين البرلمان الكيني ومجلس الشورى.

// انتهى //

13:40ت م

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الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واساستقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس.وفي مستهل الاستقبال رحب معالي نائب رئيس مجلس الشورى بسفير جمهورية كينيا منوهًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وأطلع معاليه سفير جمهورية كينيا على آلية عمل المجلس ودوره التشريعي والرقابي والبرلماني، ودور لجان الصداقة البرلمانية والزيارات المتبادلة مع كافة برلمانات العالم لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه البلدان.من جهته عبر سفير جمهورية كينيا لدى المملكة عن استنكاره وادانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وما أسفر عنه من إصابات بين المدنيين الأبرياء مؤكدًا أن ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية من استهداف المناطق الآهلة بالسكان أمر مرفوض.وأكد السفير الكيني أن المملكة العربية السعودية هي قائدة للشرق الأوسط وللعالم الإسلامي، وأن استقرارها مرتبط باستقرار المنطقة بأكملها.وتطلع سفير جمهورية كينيا إلى تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين لاسيما البرلمانية منها بين البرلمان الكيني ومجلس الشورى.// انتهى //13:40ت م0083

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