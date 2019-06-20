السعودية اليوم / جامعة جازان تعلن فتح باب القبول في دبلومات عمادة خدمة المجتمع



جيزان 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، فتح باب القبول لعدد من البرامج والدبلومات للعام الجامعي 1442/1441هـ لشطري الرجال والنساء، يوم الأحد الموافق 1440/10/27هـ .

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد بن موسى حنتول، أن الدبلومات المتاحة لحملة البكالوريوس هي الدبلوم العالي في المحاماة، والدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية .

فيما تتاح لحملة الثانوية العامة التسجيل في دبلوم شبكات الحاسب الآلي، ودبلوم التحرير والسكرتارية، ودبلوم العلاقات العامة، ودبلوم السكرتارية الطبية، ودبلوم السجلات الطبية، ودبلوم المعاملات المصرفية، ودبلوم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية)، ودبلوم تقنية البرامج وقواعد البيانات، ودبلوم المحاسبة، ودبلوم الفندقة والسياحة، ودبلوم الموارد البشرية، ودبلوم مساعدو الإخراج الإذاعي والتلفزيوني، ودبلوم التسويق .

// انتهى//

13:35ت م

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