السعودية اليوم / " التخدير الواعي " دورة تدريبية للممارسين الصحيين بجامعة الأميرة نورة



الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

أقامت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية, دورة تدريبية بعنوان (التخدير الواعي) التي قدمها أخصائي قسم التخدير بمستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز الأبحاث بالرياض الدكتور خالد الجنيح و استشاري مساعد في قسم التخدير بمستشفى الملك عبدالله الجامعي و الدكتور عبدالمجيد أحمد.

وركزت الدورة على المحاكاة في تقييم المريض لمرحلة ما قبل التخدير وتحديد المريض عالي الخطورة, ومعايير إعداد المريض للتخدير ومعايرة الأدوية المهدئة والمسكنات.

وفي هذا الصدد أوضحت المديرة التنفيذية لمركز المحاكاة وتنمية المهارات الدكتورة رولا الرباح أن المركز يتطلع ليصبح مركزاً مرجعياً للتعليم الطبي بالمحاكاة في المنطقة وذلك بانتقاء الدورات التدريبية للكادر الصحي الأكثر احتياجاً وتقديمها بالطرق والأساليب الأكثر نجاحاً بالتعاون مع خبراء في مجالاتهم الطبية وفي التعليم الطبي .

يذكر أن هذه الدورة أتت ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها المركز للتركيز على المجالات الصحية للممارسين المهنيين بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة المتدربين وتنمية القدرات المهنية.

//انتهى//

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13:30ت م

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