السعودية اليوم / "التقاعد" تقيم تدريبًا عمليًّا للجهات الحكومية حول أنظمة التقاعد وخِدْماتها



الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

أقامت المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بمدينة الرياض تدريبا علميا تعريفيا لمسؤولي الموارد البشرية لبعض الجهات الحكومية عن أنظمة التقاعد والخِدْمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وافتتح التدريب بكلمة لمدير عام الإدارة العامة للخِدْمات التأمينية بالمؤسسة عبدالله بن عواد الشليخي أكد فيها حرص المؤسسة على عقد مثل هذه الملتقيات لمنسوبي الجهات الحكومية لزيادة الوعي لهم ونشر المعرفة حول الحقوق والواجبات التقاعدية ونقل المعرفة لمنسوبي جهاتهم.

إثر ذلك شاهد الحضور " فيديوا تعريفيا" عن إستراتيجية المؤسسة 2022 ،وعرضًا شاملًا عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد.

كما استعرض "التقاعد" خلال اللقاء الخِدْمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها كالخِدْمات الإلكترونية الموجهة للعملاء وقنوات الخدمة والجهات الحكومية وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك برنامج مساكن للتمويل العقاري وسعي المؤسسة المستمر في تعزيز الشراكات مع الجهات الأخرى بما يخدم العملاء ويحقق إستراتيجية المؤسسة 2022م.

بعد ذلك فُتح مجال طرح الأسئلة والمناقشة من قبل الحضور وأجاب عليها المختصون في المؤسسة.

// انتهى //

13:23ت م

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