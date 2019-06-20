السعودية اليوم / الأردن تتسلم رئاسة استشارية الأونروا الشهر المقبل



عمًان 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

تتسلم الأردن مطلع الشهر المقبل، رئاسة اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا".

وناقشت اللجنة الاستشارية للأونروا خلال اجتماعها يومي 17 و 18 من الشهر الحالي في منطقة البحر الميت جنوب الأردن، الدعم المقدم للوكالة في الوقت الذي لا تزال تقوم فيه بتلبية احتياجات الملايين من لاجئي فلسطين، فيما تعول إدارة الوكالة على مؤتمر الدول المانحة في نيويورك، المقرر في 25 يونيو الحالي، لتقديم الإسناد المالي المطلوب للأونروا، بعدما أوقفت الولايات المتحدة دعمها بالكامل، والمقدر بأكثر من 360 مليون دولار سنويًا، لميزانية الوكالة.

وتحتاج "الأونروا" لهذا العام إلى 2.1 مليار دولار أمريكي لتغطية الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية الأساسية التي تقدمها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

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13:15ت م

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