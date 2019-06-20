السعودية اليوم / مستشفى محافظة الغزالة بحائل يقدم 76600 خدمة صحية



حائل 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

أوضحت صحة حائل أن قسم الطوارئ في مستشفى الغزالة استقبل خلال الـتسعة الأشهر الأولى من العام الحالي ( 17542 ) حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية ( 5588 ) مراجع نوم منهم ( 1099 ) حالة ،كما بلغ عدد حالات الغسيل الكلوي (475 ) حالة ،وقد تم أيضا خلال هذه الفترة إجراء ( 48110 ) فحوص مخبرية وعدد ( 1578 ) أشعة ليصبح المجموع الكلي للخِدْمات المقدمة ( 76600 ) .

الجدير بالذكر أن مستشفى محافظة الغزالة الذي يقع على طريق حائل المدينة المنورة يقدم أيضاً خِدْمات صحية وعلاجية وإسعافية للقرى التابعة له.

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13:05ت م

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