فيديو.. صلاح "الأوروبي" يحمل أحلام الفراعنة في استعادة اللقب الأفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، لقيادة حلم منتخب مصر من أجل التتويج بالنسخة الثامنة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩. وتستعد مصر لاستضافة البطولة في الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة. وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديو التالي قدرات صلاح التي يعول عليها منتخب "الفراعنة" لتحقيق حلم التتويج بكأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩.

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