بعد الفوز بجائزتي سكاي تراكس.. طيران ناس تشتري 20 طائرة إيرباص بـ 9 مليارات ريال

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن طيران ناس عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء 20 طائرة من نوعي ‪A321XLR وA321LR الأحدث من نوعها، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات ريال، حيث تم الاتفاق على جدولة استلامها في عام 2023، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا اليوم خلال معرض باريس الدولي للطيران‪.

‪‪وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة طيران ناس عايض الجعيد قال: سعداء اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم لطلبية الشراء والتي تعد الأبرز من نوعها بالمنطقة‪ من نوعي ‪A321XLR وA321LR وتأتي هذه الخطوة لتعزيز استراتيجية طيران ناس في خططه التوسعية في وجهات طويلة المدى والتي تهدف إلى فتح أسواق ومحطات جديدة.

من جهته عبر بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس قائلاً: نحن نفتخر اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا في شركة إيرباص لشراء عدد 20 طائرة من نوعي ‪A321XLR وA321LR ذات المدى التشغيلي الطويل والغير مسبوق والذي يصل إلى 8، 700 كيلو متر بما بمدى تحليق يصل إلى 11 ساعة إضافة إلى كفاءتها التشغيلية واستهلاكها للوقود بشكل أقل بنسبة 30% مقارنة للجيل السابق المنافس لها وسيكون طيران ناس أوائل الشركات المشغلة لهذا النوع من الطائرات في المملكة.

ونوه المهنا قائلاً: من خلال هذه الطلبية للطائرات نستهدف أسواق العمرة لنقل قرابة 5 ملايين معتمر سنوي في سوق العمرة والتي سوف تساهم إلى زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وفقاً لرؤية المملكة للوصول إلى 30 مليون معتمر سنوي بحلول 2030، بالإضافة إلى فتح أسواق ومحطات جديدة للمسافرين داخل وخارج المملكة.

وأضاف المهنا: سعداء بالنجاحات المتواصلة لطيران ناس منذ تأسيس الشركة ونحن نطمح أن نكون شركة طيران لها مكانتها العالية في المنطقة، حيث قمنا في طيران ناس في عام 2017 بعقد شراء يصنف كثاني أكبر صفقة من نوعها لشراء 120 طائرة جديدة من طراز إيرباص ‏‪A320neo‏ بقيمة بلغت 32 مليار ريال سعودي، وقد تسلمنا طائرتين منها إلى يومنا هذا، وخلال الأسبوع المقبل سيتم استلام الطائرة الثالثة والتي تعد هي الأولى من نوعها بالمملكة”

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ولفت المهنا إلى أن صفقات طيران ناس لشراء الطائرات منذ 2017 قد بلغت قيمتها أكثر من 41 مليار ريال سعودي ونقل ما يزيد عن 43 مليون مسافر منذ التأسيس، جميعها تعطي مؤشر ودلالةً واضحة على القوة الاقتصادية المتينة للسوق السعودي بشكل عام وقطاع الطيران فيه بشكلٍ خاص، والذي يشهد تطور ونمو كبير خلال الفترة الماضية،

وأشار المهنا إلى وجهات طيران ناس الجديدة لعام 2019 حيث دشن رحلات مباشرة إلى فيينا، تبليسي، باتومي، سراييفو، باكو، نيودلهي، إضافة إلى زيادة السعة المقعدية للرحلات الداخلية والدولية والتي تحتم زيادة في عدد أسطول الطائرات للوصول إلى وجهات أكثر‪.

‪وجاء توقيع مذكرة التفاهم لشراء 20 طائرة من شركة إيرباص خلال معرض باريس الدولي للطيران بعد حصول طيران ناس على جائزتين عالميتين من جوائز سكاي تراكس العالمية، كانت الجائزة الأولى بتحقيق طيران ناس أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي، وجائزة أفضل موظفي خدمة طيران في الشرق الأوسط.

يذكر أن طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية) على متن أسطوله المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007 م، نقل طيران ناس أكثر من 43 مليون مسافر على متن رحلاته، وقد شهد هذا العدد نمواً مطرداً خلال السنوات الـ 12 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.

وانعكست هذه الخدمات إيجابياً من خلال حصول طيران ناس على جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لخمسة أعوام متتالية (2015 و2016 و2017 و2018 م و2019)، وكذلك جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لـ 2017 و2018 و2019، وجائزة أفضل موظفي خدمة شركة طيران 2019، حيث يواصل طيران ناس مسيرته الحافلة بالنجاح من خلال الاستثمار في منتجاته، حيث عقد اتفاقية مؤخراً مع شركة إيرباص لشراء 120 طائرة جديدة من طراز ‪A320 NEO بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال.