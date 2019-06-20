شكرا لقرائتكم طيران الأمن يتدخل لإنقاذ مُسن إماراتي تعرض لأزمة قلبية في الصحراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-20 طيران الأمن يتدخل لإنقاذ مُسن إماراتي تعرض لأزمة قلبية في الصحراء متابعات الخليج 365 - واس نفذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض فجر اليوم بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، مهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي .

وأفاد طيران الأمن أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغًا بتعرض مواطن إماراتي (كبير بالسن) لأزمة قلبية أدت لتدهور حالته الصحية, وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية، وعلى الفور تم مباشرة الحالة وإخلاؤها جوا من قبل طيران الأمن بوجود طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الأمن يتدخل لإنقاذ مُسن إماراتي تعرض لأزمة قلبية في الصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.