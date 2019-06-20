تداول تستعد للمرحلة الثالثة من الانضمام لـ فوتسي

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد السوق السعودية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة.

وفي جلسة اليوم، ستكون السوق مهيأة لدخول سيولة أجنبية جراء الانضمام للمرحلة الثالثة من “فوتسي راسل”، واعتادت السوق على تلبية طلبات المستثمرين خلال فترة المزاد في فترات سابقة، وذلك ما يجعل السوق لم تتحرك بشكل إيجابي في تداولات.

وكانت أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بحسب العربية.

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وبحسب التعديلات، ستبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الخميس 17/10/1440 هـ الموافق 20/6/2019م.

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة فوتسي راسل (FTSE Russell) يوم الاثنين 21/10/1440 هـ الموافق 24/6/2019 م وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الخميس 17/10/1440 هـ الموافق 20/6/2019.

وستمثل المرحلة الثالثة التي تبدأ الاثنين القادم 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر فوتسي راسل، في حين كانت المرحلة الأولى تمثل 10% من إجمالي السوق وكانت المرحلة الثانية تمثل 15% من قيمته.

فيما تبقت المرحلتان الرابعة والخامسة واللتان سيتم في كل منها ضم 25% من السوق وبانتهاء المرحلة الثالثة للانضمام يكون قد تم ضم 50 في المئة من وزن السوق السعودية، إذ فضلت فوتسي راسل أن تكون عملية الانضمام على مراحل من أجل التخفيف من أثر تطبيقها على المؤشر ونتيجة لثقل وزن “تداول” من المؤشر حيث بدأت المرحلة الأولى في 18 مارس وتنتهي آخر مرحلة في مارس 2020، وتصل قيمة الاستثمارات غير النشطة الداخلة في المرحلة الثالثة إلى 4.5 مليار ريال.