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2019-06-20 نشاط للرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من المدينة المنورة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد مشيئة الله اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل, المدينة المنورة, محافظة ينبع, محافظة بدر، محافظة العلا, محافظة الحناكية, محافظة المهد, محافظة وادي الفرع, محافظة العيص, محافظة خيبر والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.









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