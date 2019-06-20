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شكرا لقرائتكم سيف بن زايد يُكرم مصطفى الآغا ويمنحه ميدالية خدمة المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سيف بن زايد يُكرم مصطفى الآغا ويمنحه ميدالية خدمة المجتمع
متابعات الخليج 365 - دبي
نال الإعلامي الزميل مصطفى الآغا، مقدّم برنامج صدى الملاعب على MBC1، تكريماً من الشيخ الفريق سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مُنِح بموجبه ميدالية خدمة المجتمع، وذلك تقديراً لدوره في دعم الاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى زيادة التواصل المجتمعي.
من جانبه، عبّر مصطفى الآغا عن عميق سعادته وامتنانه لهذا التكريم.
وقال: تشرَّفتُ بتكريم وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمنحي ميدالية خدمة المجتمع. كل الشكر والتقدير والاحترام لدولة الإمارات، ولوزارة الداخلية، وللشيخ سيف بن زايد آل نهيان الذي دائماً ما يغمرنا بكرمه ومحبته.”
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