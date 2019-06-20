حسين الجسمي يلهب مشاعر حضور موسم جدة: أنا اليوم سعودي

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - جدة

أشعل الفنان حسين الجسمي مساء أمس الأربعاء المسرح الروماني في جدة، وسط صيحات الجمهور وهتافهم ترحيبًا به.

وقال حسين الجسمي للجمهور مساء أمس: “مساء الخير أنا سعيد أني اليوم بينكم، وما أقول إني إماراتي بالسعودية، أنا اليوم سعودي بالإمارات”.

واستضافت جدة فعاليات موسم جدة التي تستمر 40 يومًا، حيث كانت على موعد أمس مع حفل الفنان حسين الجسمي الذي قدم باقة من أجمل أغانيه.

Advertisements

حسين الجسمي من مواليد 25 أغسطس 1979 م، وهو مطرب إماراتي، وتشارك مع إخوته في تأسيس فرقة موسيقية (فرقة الخليج) حيث كانوا يحيون مناسبات الأفراح بالمنطقة الشرقية لدولة الإمارات وقد كانت ضمن الفرق المحلية المشهورة.

وبدأ حسين الجسمي مشواره الفني في عمر 17 عامًا في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق حيث فاز بالمركز الأول عن فئة الهواة، ثم تعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وقدم حسين الجسمي نفسه أولًا هاويًا لأغاني الفنان عبد الكريم عبد القادر، وفاز كأفضل الهواة الذين تقدموا لبرنامج الهواة الذي قدمه تلفزيون دبي حينها، كما أنشد تتر برنامج “خواطر 10” (اهدنا الصراط المستقيم).

وتم ترشيح حسين الجسمي سنة 2015 بمناسبة الذكرى ال52 لميلاد ملك المغرب محمد السادس في قصر مرشان بطنجة، بالوسام العلوي من درجة قائد.