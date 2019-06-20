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الان تتابع طيران الأمن ينفذ مهمة إخلاء طبي لمسن إماراتي أصيب بأزمة قلبية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
نفذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض، فجر اليوم، بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني، والهلال الأحمر السعودي، مهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي.
وأفاد طيران الأمن أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغًا بتعرض مواطن إماراتي مسن لأزمة قلبية، أدت لتدهور حالته الصحية، وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية، وعلى الفور تم مباشرة الحالة وإخلاؤها جوا من قبل طيران الأمن بوجود طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم.
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