مما لاشك فيه أن برنامج حساب المواطن اليوم قد أصبح واحدا من أهم البرامج التي تدعم المواطن السعودي، من أصحاب الدخل المنخفض و المتوسط بالمملكة ورغم وصوله اليوم إلى الدفعة 20 من الدفعات التي تم إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين، مازالت تتوالى حتى اليوم الاعتراضات على قيمة الدفعات أو الغموض حول بعض الأمور الخاصة بالتسجيل و الاستحقاق و غيرها الكثير من الأسئلة التي تتلقاها الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن أو صفحة خدمة العملاء وذلك على موقع التغريدات ” تويتر “، و التي نكشف لكم منها اليوم عن بعض القضايا الهامة التي تشغل بال الكثيرين من مستفيدي برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن يوضح كيفية حل مشكلة الخصم من الاستحقاق

تعتبر مشكلة الخصم من الاستحقاق، واحدة من أهم المشكلات التي تواجه المستفيدين من الدعم ، وقد كشف برنامج حساب المواطن، عن كيفية حل تلك المشكلة ،وهي كالتالي :

عند مواجهة المستفيد مشكلة حدوث تحريف في البيانات أو أي مشكلة تتعلق بالاستحقاق ،فإنه يجب على الفور إفادة البرنامج بالبيانات التالية :

رقم الهوية

تاريخ الميلاد

اخر 5 ارقام من الآيبان البنكي الذي تم تسجيله في البوابة الخاصة بالحساب

جدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد وفر عدد من الوسائل التي يمكن للمواطن أن يتواصل من خلالها مع البرنامج من أجل تقديم كافة الشكاوى والاستفسارات عن جميع الأمور التي تخص البرنامج ، وهي :

أولا : رقم مجاني للشكاوى ” 19912 “

ويمكن التواصل عن طريقه من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساءً.

ويمكن التواصل عن طريقه من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساءً. ثانيا : خدمة العملاء على تويتر ” citizen_care “

ويمكن التواصل عن طريقه على مدار الساعة كل يوم عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً إلى 11 مساءً.

ويمكن التواصل عن طريقه على مدار الساعة كل يوم عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً إلى 11 مساءً. ثالثا : خدمة صوتك مسموع ” urv.ca.gov.sa “

ويمكن التواصل عن طريقها يوميا على مدار 24 ساعة.

ويمكن التواصل عن طريقها يوميا على مدار 24 ساعة. رابعا : بوابة حساب المواطن الإلكترونية ” ca.gov.sa “

ويمكن التواصل عن طريقها يوميا على مدار 24 ساعة.

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