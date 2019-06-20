حساب المواطن يوضح شروط الأهلية ومعايير الإستحقاق والمستندات المطلوبة لإثبات إستقلالية مسكن المستفيد...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، في المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا التقرير عن، شروط والمستندات المطلوبة لإثبات إستقلاللية مسكن المستفيدين من برنامج حساب المواطن ورابط التسجيل في البرنامج، ونحن من خلال هذا التقرير نوضح لمتابعينا كل هذة التفاصيل، تيسيراً عليهم ونتمني أن نوفق وأن ينال المقال على إعجابكم متابعينا الكرام.

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن إثبات إستقلالية مسكن المستفيد، من خلال إرسال إحدى هذه المستندات الأتية، تعرف على رابط التسجيل في الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن يوليو القادم من خلال الرابط التالي

تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات إستقلالية مسكن المواطن.

عقد الإيجار من منصة الإيجار.

صك ملكية المسكن.

فاتورة الكهرباء.

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المهاهد أو الكليات العسكرية.

ويشترط أن تكون هذه المستندات بأسم المستفيد للتصديق عليها.

تعرف على شروط ومعايير الإستحقاق في برنامج حساب المواطن

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك أبن وأبنة المواطنة والزوج والزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوم في السنة. يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الرعاية والإيواء الحكومية أو السجون. أن تتطابق بيانات المستفيد المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات الصلة. فيما تعتمد معاير الإستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم هل هي أكبر أو أقل من 18 ستة.

تعرف على رابط التسجيل في الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن

عملية التسجيل في الدورة 21 من برنامج حساب المواطن التي سيتم إداعها في شهر يوليو القادم عبر الرابط التالي

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة نجوم مصرية التوفيق للمملكة في رعاية المواطنين السعوديين بمختلف طبقاتهم.

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