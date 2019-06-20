شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة حائل»: الأكاديمية «المتعاطفة» عقدها منتهي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة حائل، ياسر الكنعان، أن «الأكاديمية المتعاطفة مع جماعة الإخوان -الإرهابية- عقب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بادرت إدارة الجامعة بإنهاء التعاقد معها منذ العام الدراسي الماضي»، وأنها «غادرت المملكة، ولا تربطها بالجامعة حالياً أي علاقة».

وجاء توضيح متحدث جامعة حائل، بعد تداول تغريدات خاصة بالأكاديمية، تظهر تعاطفها مع الجماعة الإرهابية، وسط مطالب بفتح التحقيق معها

وكانت جامعة حائل أسست إدارة للأمن الفكري، تعمل على تحصين الطلبة من الأفكار الضالة المتطرفة والمنحرفة، والعمل معهم في تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات لشخصيات بارزة؛ لصناعة جيل صالح يخدم مجتمعه ووطنه.