شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال لمنسوبي «تعليم عسير»: احتياجات الحد الجنوبي.. أولوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أبها)

عقد الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم، اجتماعًا مع مدير عام التعليم في عسير سعد الجوني وعدد من منسوبي التعليم بالمنطقة. واستعرض مع الحضور عدداً من متطلبات التعليم في المنطقة، التي سيتم مناقشتها مع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال زيارته للمنطقة الأسبوع القادم، و في مقدمتها أولوية احتياجات الحد الجنوبي التعليمية التي تمثلها إدارتي التعليم بمحافظتي ظهران الجنوب وسراة عبيدة.

كما تم مناقشة عدد من المتطلبات التعليمية الأخرى، وتحديد معايير أساسية لها ضمن 3 نطاقات (أحمر، وأصفر، وأخضر)، بحيث لا يتجاوز تلبية الاحتياجات التعليمة ضمن النطاق الأحمر شهر واحد، بينما النطاق الأصفر قد يستغرق لتنفيذ احتياجاته عام كامل، وأكثر من عام لاحتياجات النطاق الأخضر.