محمد بن مسعود - الدمام - نقل إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم نفّذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض، فجر اليوم، بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر، مَهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي؛ حيث تلقى مركز القيادة والسيطرة بلاغًا بتعرض مواطن إماراتي (كبير بالسن) لأزمة قلبية، أدت لتدهور حالته الصحية، وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية.. وعلى الفور تم مباشرة الحالة، وإخلاؤها جوًّا من قِبَل طيران الأمن بوجود طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم. إخلاء طبي لمُسنّ إماراتي تعرّض لأزمة قلبية في منطقة نائية عبر طيران الأمن عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-20 نفّذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض، فجر اليوم، بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر، مَهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي؛ حيث تلقى مركز القيادة والسيطرة بلاغًا بتعرض مواطن إماراتي (كبير بالسن) لأزمة قلبية، أدت لتدهور حالته الصحية، وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية.. وعلى الفور تم مباشرة الحالة، وإخلاؤها جوًّا من قِبَل طيران الأمن بوجود طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم. 20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 Advertisements 01:36 PM اخر تعديل 20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 01:52 PM نقل إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم نقل إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم نفّذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض، فجر اليوم، بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر، مَهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي؛ حيث تلقى مركز القيادة والسيطرة بلاغًا بتعرض مواطن إماراتي (كبير بالسن) لأزمة قلبية، أدت لتدهور حالته الصحية، وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية.. وعلى الفور تم مباشرة الحالة، وإخلاؤها جوًّا من قِبَل طيران الأمن بوجود طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم. ، إخلاء طبي لمُسنّ إماراتي تعرّض لأزمة قلبية في منطقة نائية عبر طيران الأمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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