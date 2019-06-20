، عن صكوك الغرباء.. "البلديات": تخطيط ضاحية الملك عبدالله بجازان يضمن الحقوق ،

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قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية، إنها تَلَقّت خطاب أمانة منطقة جازان بخصوص قيامها بتخطيط وتنفيذ المشاريع في ضاحية الملك عبدالله، والإسراع في تنفيذ المخططات المعتمدة الواقعة في الضاحية على الطبيعة.
جاء ذلك ردًّا على ما نشرته "الخليج 365" بعنوان "الراصد.. يعيد فتح ملف الشواجرة بجازان: الغرباء يصدرون صكوكًا وبيوتنا تزال".
وأشار خطاب الأمانة إلى تهذيب قرى (الشواجرة، الطمحة، الطراشة، والمقوزة)؛ حتى لا تكون تجمعات عشوائية يصعب تنظيمها مستقبلًا وتشكل عائقًا أمام التنمية وإيصال جميع الخدمات الحكومية لها، ومعالجة الإحداثات التي تعترض خطوط التنظيم وفقًا للأنظمة والتعليمات.
وقالت إدارة العلاقات العامة بالوزارة: إن أمانة جازان لن تتردد في تنفيذ كل ما يخدم الصالح العام؛ مشيرة إلى أن المنازل والقرى التي تقع ضمن ضاحية الملك عبدالله، قد تم تخطيطها وتهذيبها بما يضمن عدم المساس بحقوق وأملاك المواطنين.
عن صكوك الغرباء.. "البلديات": تخطيط ضاحية الملك عبدالله بجازان يضمن الحقوقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية، إنها تَلَقّت خطاب أمانة منطقة جازان بخصوص قيامها بتخطيط وتنفيذ المشاريع في ضاحية الملك عبدالله، والإسراع في تنفيذ المخططات المعتمدة الواقعة في الضاحية على الطبيعة.
جاء ذلك ردًّا على ما نشرته "الخليج 365" بعنوان "الراصد.. يعيد فتح ملف الشواجرة بجازان: الغرباء يصدرون صكوكًا وبيوتنا تزال".
وأشار خطاب الأمانة إلى تهذيب قرى (الشواجرة، الطمحة، الطراشة، والمقوزة)؛ حتى لا تكون تجمعات عشوائية يصعب تنظيمها مستقبلًا وتشكل عائقًا أمام التنمية وإيصال جميع الخدمات الحكومية لها، ومعالجة الإحداثات التي تعترض خطوط التنظيم وفقًا للأنظمة والتعليمات.
وقالت إدارة العلاقات العامة بالوزارة: إن أمانة جازان لن تتردد في تنفيذ كل ما يخدم الصالح العام؛ مشيرة إلى أن المنازل والقرى التي تقع ضمن ضاحية الملك عبدالله، قد تم تخطيطها وتهذيبها بما يضمن عدم المساس بحقوق وأملاك المواطنين.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
01:25 PM
قالت تجاوبًا مع ما نشرته "الخليج 365": تهذيب نظاميّ للقرى حتى لا تكون تجمعات عشوائية
قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية، إنها تَلَقّت خطاب أمانة منطقة جازان بخصوص قيامها بتخطيط وتنفيذ المشاريع في ضاحية الملك عبدالله، والإسراع في تنفيذ المخططات المعتمدة الواقعة في الضاحية على الطبيعة.
جاء ذلك ردًّا على ما نشرته "الخليج 365" بعنوان "الراصد.. يعيد فتح ملف الشواجرة بجازان: الغرباء يصدرون صكوكًا وبيوتنا تزال".
وأشار خطاب الأمانة إلى تهذيب قرى (الشواجرة، الطمحة، الطراشة، والمقوزة)؛ حتى لا تكون تجمعات عشوائية يصعب تنظيمها مستقبلًا وتشكل عائقًا أمام التنمية وإيصال جميع الخدمات الحكومية لها، ومعالجة الإحداثات التي تعترض خطوط التنظيم وفقًا للأنظمة والتعليمات.
وقالت إدارة العلاقات العامة بالوزارة: إن أمانة جازان لن تتردد في تنفيذ كل ما يخدم الصالح العام؛ مشيرة إلى أن المنازل والقرى التي تقع ضمن ضاحية الملك عبدالله، قد تم تخطيطها وتهذيبها بما يضمن عدم المساس بحقوق وأملاك المواطنين.
، عن صكوك الغرباء.. "البلديات": تخطيط ضاحية الملك عبدالله بجازان يضمن الحقوق ،
المصدر : الخليج 365
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