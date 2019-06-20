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أوضح المتحدث الرسمي لجامعة حائل مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، في حسابه على "تويتر"، أن جامعة حائل أنهت -العام الدراسي الماضي- عقد أكاديمية بالجامعة تعاطفت مع جماعات محظورة.
جاء ذلك في رده على إحدى التغريدات التي أشارت إلى وجود أكاديمية تُبدي تعاطفها مع جماعة "الإخوان المسلمين" والمطالبة بالتحقيق معها في ذلك؛ مشيرًا إلى أن الأكاديمية غادرت المملكة، ولا تربطها بالجامعة حاليًا أي علاقة.
وغادرت المملكة.. جامعة حائل: أنهينا عقد "الأكاديمية المتعاطفة مع الإخوان"خالد السليمي الخليج 365 2019-06-20
أوضح المتحدث الرسمي لجامعة حائل مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، في حسابه على "تويتر"، أن جامعة حائل أنهت -العام الدراسي الماضي- عقد أكاديمية بالجامعة تعاطفت مع جماعات محظورة.
جاء ذلك في رده على إحدى التغريدات التي أشارت إلى وجود أكاديمية تُبدي تعاطفها مع جماعة "الإخوان المسلمين" والمطالبة بالتحقيق معها في ذلك؛ مشيرًا إلى أن الأكاديمية غادرت المملكة، ولا تربطها بالجامعة حاليًا أي علاقة.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
12:46 PM
تغريدةٌ طالبتها بالتحقيق فكان التجاوب من المتحدث: لا تربطها حاليًا بنا علاقة
أوضح المتحدث الرسمي لجامعة حائل مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، في حسابه على "تويتر"، أن جامعة حائل أنهت -العام الدراسي الماضي- عقد أكاديمية بالجامعة تعاطفت مع جماعات محظورة.
جاء ذلك في رده على إحدى التغريدات التي أشارت إلى وجود أكاديمية تُبدي تعاطفها مع جماعة "الإخوان المسلمين" والمطالبة بالتحقيق معها في ذلك؛ مشيرًا إلى أن الأكاديمية غادرت المملكة، ولا تربطها بالجامعة حاليًا أي علاقة.
، وغادرت المملكة.. جامعة حائل: أنهينا عقد "الأكاديمية المتعاطفة مع الإخوان" ،
المصدر : الخليج 365
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