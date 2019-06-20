طقس الخميس.. أتربة وغبار بهذه المناطق وسحب ممطرة على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الطائف.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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