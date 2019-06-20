بالصور: مواطن يسقط من فوق جبل في ميسان بمكة.. والكشف عن مصيره

شهد مركز بني مالك بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة حادثة مأساوية بعد سقوط مواطن من فوق جبل بثرة، إلا أن تدخل ابن شقيقته الذي كان يرافقه خلال الرحلة أنقذه في الوقت المناسب.

وبحسب “سبق”، قال الشاب سعود المالكي: إنه “ذهب مع خاله وائل المالكي للتنزه في الجبل المعروف بطبيعته الخلابة وشلالاته، وبينما كانا يعبران أحد الجداول زلقت قدم خاله وسقط من ارتفاع يزيد على 20 مترًا”.

وأضاف “سعود”: أنه “التفت وراءه فلم يجد خاله قبل أن يراه مستلقياً في غدير أسفل الجبل، فقفز من بين الصخور والأحراش في رد فعل سريع سبب له بعض الإصـابات والجروح”.

وأشار إلى أنه “بعد وصوله إلى خاله وجده غريقًا في دمـائه، فقلبه على بطنه لإخراج الماء ثم بدأ بإنعاشه وعمل التنفس الصناعي له حتى أفاق”.

وأوضح “سعود” أن خاله أصـيب بعدة كسور في الجبهة والجفن الأيسر والأنف وكسر في ساعد اليد اليمنى ورضوض متفرقة في جسمه، وأجريت له عملية جراحية وظل في الإنعاش حتى خرج منه وهو الآن يتماثل للشفاء.