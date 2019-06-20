جامعة حائل عن الأكاديمية المتعاطفة مع الإخوان: أنهينا عقدها

أكد المتحدث الرسمي لجامعة حائل، ياسر الكنعان، أن «الأكاديمية المتعاطفة مع جماعة الإخوان -الإرهابية- عقب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بادرت إدارة الجامعة بإنهاء التعاقد معها منذ العام الدراسي الماضي»، وأنها «غادرت المملكة، ولا تربطها بالجامعة حاليًا أي علاقة».

جاء رد متحدث جامعة حائل، بعد تداول تغريدات خاصة بالأكاديمية، تظهر تعاطفها مع الجماعة الإرهابية، وسط مطالب بفتح التحقيق معها.

وأسست جامعة حائل إدارة للأمن الفكري، تعمل على تحصين الطلبة من الأفكار الضالة المتطرفة والمنحرفة، والعمل معهم في تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات لشخصيات بارزة؛ لصناعة جيل صالح يخدم مجتمعه ووطنه.