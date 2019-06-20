أمانة المدينة تعلن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من تأهيل وادي العقيق

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى لمشروع التأهيل البيئي لـ«وادي العقيق».

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة اطلعت عليه «عاجل»، أن نسبة الإنجاز في أولى مراحل المشروع الذي تُنفِّذه هيئة تطوير منطقة المدينة بلغت 35%، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وتُنفِّذ هيئة تطوير المدينة استراتيجية شاملة تحقق بها التوازن البيئي بين البيئة العمرانية للوادي والمحافظة على مواردها الطبيعية.

وتمتد الأعمال التطويرية والتأهيلية في المشروع إلى مسافة 15 كيلومترًا تقريبًا، تبدأ من منطقة ميقات «ذي الحليفة» جنوبًا إلى جسر طريق الجرف شمالًا، لتشمل عمليات التطوير والتأهيل ضفاف الوادي في عدة مناطق، منها «قصر عُروة»، وتقاطع طريق السلام، وميدان الجامعة الإسلامية، وصولًا إلى المناطق الزراعية بالجرف.

وتتمثل رؤية المشروع في وضع مرجعية شاملة تضبط جميع الأنشطة القائمة والمستقبلية بالوادي ومحيطه، وفق الاعتبارات البيئية التي تخدم بيئة الوادي الطبيعية، وتزيل عنها الأضرار والمخاطر، وتوظف الفرص والإمكانات بكفاءة وفاعلية، ويسعى إلى إعادة تأهيل وتطوير وادي العقيق بوصفه موردًا ومعلمًا بيئيًّا وسياحيًّا ذا أبعاد عمرانية واجتماعية واقتصادية وتاريخية ملموسة.