«المطيري» يختفي في ظروف غامضة منذ ٢٢ يومًا.. وأسرته تستغيث

وجهت أسرة المواطن المفقود، متعب دخيل الله المطيري (58 عامًا)، استغاثة للجهات المعنية، عبر «عاجل»، تطالب فيها بتكثيف عمليات البحث عنه، بعدما «غادر المنزل بسيارته لمنطقة ديراب والحائر، قبل 22 يومًا، دون أن يعود حتى الآن».

وقالت الأسرة لـ«عاجل»: «نواصل بمساعدة فرق تطوعية في منطقة الرياض، البحث عنه، بعدما غادر المنزل قبل نهاية شهر رمضان، دون أن نعثر له على أثر»، وأوضحت الأسرة أنه أرسل موقعه لأحد أقاربه، وحين حضور قريبه وجد المركبة وبها المفتاح دون صاحبها».

وأضافت الأسرة: «قام قريب المفقود بالسير على قدميه بالقرب من مركز الأبحاث والتجارب الزراعية، كما قمنا بالبحث عنه في جميع الأماكن، لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن»، مشيرين إلى أنه «يعاني اعتلالات نفسية».

وقالت أسرة المفقود لـ«عاجل»: «تم التواصل مع الجهات الأمنية ولا يزال البحث جاريًا عنه، مناشدين الجميع مساعدتهم في عملية البحث عنه»، ودعت الأسرة من يتوصل إليه أو أي معلومة قد تدلّ على مكانه التواصل معهم على الرقم: (0536838077)، أو تبليغ أقرب مركز شرطة.