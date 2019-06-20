بالأسماء.. تنقلات وتكليفات بين وكلاء محافظات ورؤساء مراكز الباحة

أصدر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز, اليوم الخميس، عددًا من القرارات الإدارية بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز.

وتضمَّنت القرارات، بحسب وكالة الأنباء السعودية، تكليف إبراهيم الشيخ وكيلاً لمحافظ بلجرشي, وهزاع بن قرملة وكيلًا لمحافظة قلوة, وعبدالله الطاش وكيلًا لمحافظ المخواة, بالإضافة إلى استمرار عبدالعزيز بن رقوش وكيلًا لمحافظ المندق.

كما شملت القرارات, تكليف صالح راجح الغامدي رئيسًا لمركز بني ظبيان, وتكليف خالد عبدالله ظهران رئيسًا لمركز معشوقة, وتكليف بندر سويلم المطيري رئيسًا لمركز بني كبير, وتكليف سعيد الغيلاني مشرفًا على المركز الشامل بالإضافة إلى عمله مساعدًا لمدير عام مكتب سموه, وتكليف عبدالرحمن بن ثفيد بالعمل بإدارة المستشارين بالإمارة.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بهذه الثقة من أمير المنطقة، سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر لتقديم الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين.