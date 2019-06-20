بالصور.. بلدية بارق تجري القرعة العلنية لـ«مِنَح» ذوي الشهداء والمصابين

أجرت بلدية محافظة بارق بمنطقة عسير، اليوم الخميس، القرعة العلنية لمِنَح ذوي الشهداء والمصابين بناءً على الأمر السامي الكريم رقم ٣٦/م في 1/6/١٤٢٥هـ.

وأفاد بيانٌ مقتضب صادرٌ عن البلدية، اطلعت عليه «عاجل»، بأن إجراء القرعة جاء بناءً على توجيه أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبحضور مندوب أمانة عسير، ونائب رئيس المجلس البلدي ببارق ولجنة المنح بالبلدية.

وكان أمير عسير قد وجَّه، أمس الأربعاء، بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن إمارة المنطقة اطلعت عليه «عاجل»: «بعد الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية.. بناءً على حرص القيادة الرشيدة، وجه الأمير تركي بن طلال، أمانة عسير وبلدياتها بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن، مع مراعاة أن يتم منحهم من أفضل المخططات السكنية».