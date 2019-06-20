«الطيران المدني» توضّح حقوق المسافر حال تأخر الرحلة أو إلغائها

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، على لسان الناطق باسمها إبراهيم الرؤساء، حقوق المسافر عند تأخر الرحلة أو إلغائها، مؤكّدةً حفظ كافة حقوق المسافرين.

وقال الرؤساء في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اطلعت عليها «عاجل»، إنّه في حال تأخُّر الرحلة أو احتمال تأخُّرها لمدة تزيد عن ست ساعات، فإنه يحق للعميل مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنَّها رحلة ملغاة وفقًا لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وأضاف أنّه إذا ما ألغى الناقل الجوي الرحلة؛ فإنّه يحق للمواطن استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة إضافةً إلى تعويض مناسب حسب اللائحة، أو القبول برحلة بديلة خلال مدة محددة حسب اللائحة أيضًا.